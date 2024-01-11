Уряд Туска спробував звільнити голову Центробанку Польщі. Суд заборонив

Глапінського звинувачують у політичній упередженості та нездатності боротися з інфляцією

Голова Центробанку Польщі Адам Глапінський (Фото: Rafal Guz/ЕРА)

Конституційний суд Польщі визнав незаконним ухвалене напередодні рішення Сейму розпочати розслідування проти голови Центрального банку Адама Глапінського та звільнити його з посади. Про це пише видання Wprost.

Уряд Дональда Туска звинувачує Глапінського у політичній упередженості на своїй посаді, порушеннях у програмі купівлі облігацій Центробанку та нездатності боротися з інфляцією. Глапінський відкидає будь-які звинувачення, уточнюють у Bloomberg.

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Депутати через процедуру голосування в Сеймі спробували притягнути до відповідальності голову Центробанку у Державному трибуналі (суд щодо порушень конституції для вищих чиновників). Це стало б підставою усунення Глапінського від виконання своїх обов'язків.

У підсумку Конституційний суд заявив, що депутати не можуть усунути голову Центробанку з посади відповідно до чинних правил і повинні ухвалити закон, який вимагає більшості в три п'ятих голосів у Сеймі, щоб пропозиція була прийнята.

Висновок Конституційного суду ускладнює ситуацію в судовій системі Польщі в міру того, як адміністрація Туска намагається скасувати рішення, ухвалені попередньою владою.

Протягом восьми років свого перебування у владі партія "Право та справедливість" прагнула зміцнити свій контроль над судами, засобами масової інформації та державними інституціями, викликаючи засудження з боку Європейського союзу за підрив верховенства закону, зазначають у Bloomberg.

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