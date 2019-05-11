За первый квартал 2019 года банковский сектор получил 12,9 млрд грн прибыли, что в полтора раза больше, чем за январь-март предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"В первом квартале чистая прибыль банковского сектора выросла в полтора раза, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, до 12.9 млрд грн. В отличие от прошлого года, в январе-марте государственные банки были операционно прибыльными: возросла их операционная эффективность", - говорится в сообщении.

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По данным НБУ, за первый квартал отчисления в резервы банковского сектора в основном сформированы двумя банками, и составили 4,7 млрд грн. Уровень отчислений в резервы составил 2% кредитного портфеля.

По прогнозам Нацбанка, банковский сектор и в дальнейшем сохранит высокую доходность благодаря росту спроса на банковские продукты.

Ранее сообщалось, что только 8 из 77 украинских банков закончили первый квартал с убытком.

В прошлом году банки заработали 21,7 млрд грн прибыли - это лучший результат сектора в истории. Банковская система Украины стала прибыльной впервые с 2013-го.