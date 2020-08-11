Прибыль госбанков резко сократилась. В НБУ назвали причины

Прибыль государственных банков составила 16,2 млрд грн в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщает министерство финансов.

За отчетный период прибыль госбанков сократилась на 17% или на 3,4 млрд грн, по сравнению с январем-июнем 2019 года, говорится в сообщении.

Сокращение прибыли связано с ростом затрат на формирование резервов банков.

С начала года кредитный портфель госбанков сократился на 0,7% или на 1,5 млрд грн, сообщает минфин.

Министерство отмечает падение спроса на кредиты госбанков – на 5,7% или на 13,1 млрд грн - во втором квартале 2020 года.

В то же время, наблюдается рост объема клиентских средств на обслуживании в банковском госсекторе – на 10% или на 58,6 млрд грн.

В частности, объем средств юридических лиц вырос на 6% или на 15,5 млрд грн, физических – на 12% или на 41,1 млрд грн.

В систему государственных банков входят ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

В декабре 2019 года по результатам стресс-тестирования, несколько банков, в том числе государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, оказались потенциально проблемными .

и оказались потенциально проблемными В июле госбанки активно закрывали отделения. Банкиры называют это "трансформацией".

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Роман Брыль

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