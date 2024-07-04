Прибыль Национального банка сократилась до 130 млрд грн в 2023 году

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины получил 130,6 млрд грн прибыли в 2023 году, что на 102 млрд грн меньше, чем за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные Консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2023 год, которую опубликовал глава парламентского комитета по финансам и налогам Даниил Гетманцев.

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Процентные доходы — основной фактор влияния на прибыль НБУ, говорится в отчете.

Сумма процентных доходов, основным источником которых являются ценные бумаги и кредиты, предоставленные банкам, сравнительно с 2022 годом увеличилась и составила 126 млрд грн.

Сумма процентных расходов увеличилась в 2,1 раза и составила в 2023 году 98,9 млрд грн прежде всего за счет увеличения расходов по депозитным сертификатам НБУ, что связано с увеличением объемов операций при уменьшении средневзвешенных процентных ставок с 23% по состоянию на конец 2022 года до 16,40% по состоянию на конец 2023 года.

В то же время произошло увеличение затрат на обязательства перед МВФ, по которым уплачиваются проценты.

В 2023 году результат от смены валютных курсов был положительным и составил 63,5 млрд грн (в 2022 году – 175,6 млд грн).

Административные и прочие расходы Национального банка увеличились на 5% – с 6,6 млрд грн в 2022 до 7 млрд грн в 2023 году.