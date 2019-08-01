Прибыль украинских банков выросла почти в 4 раза - НБУ

По результатам первого полугодия банки получили 31 млрд грн чистой прибыли - это в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

"В целом доходы банков за шесть месяцев текущего года выросли на 31% до 121 млрд грн, расходы - на 7% до 90 млрд грн", - говорится в сообщении.

Прибыль банковской системы сформировали в основном ПриватБанк - (18,3 млрд грн) и банки с иностранным капиталом (9 млрд грн).

"Существенный рост доходности банковской системы в I полугодии 2019 года стал возможным благодаря росту чистых процентных и комиссионных доходов банков на 20% до 39,3 млрд грн и 17% до 20,8 млрд грн соответственно", - поясняет регулятор.

Отмечается также, что прибыльность банковского сектора выросла благодаря увеличению кредитования населения Украины. Такие кредиты, как правило, имеют много комиссионных платежей, а разница между процентами по кредитам и процентам по депозитам выше, чем у предприятий.

Кроме того, НБУ зафиксировал уменьшение количества убыточных банков - в первом полугодии 2019-го их было 10, хотя по итогам 2018-го таких банков было 14.

В прошлом году банки заработали 21,7 млрд грн прибыли - это лучший результат сектора в истории. Банковская система Украины стала прибыльной впервые с 2013-го.