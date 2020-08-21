ПриватБанк изменил структуру правления банка. Диджитал подчинили главе
Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил новую структуру правления банка. Об этом сообщает пресс-служба Привата.
В новой структуре восемь членов правления, говорится в сообщении.
В банке ведена новая руководящая должность – член правления по развитию бизнеса. Руководитель данного направления будет отвечать за работу с физическими лицами и малым и средним бизнесом, а также за обслуживание юрлиц и корпоративных клиентов.
Также наблюдательный совет ПриватБанка упразнил должность члена правления по развитию электронного бизнеса. Развитием диджитал-направления теперь будет заниматься непосредственно глава правления банка.
Таким образом, обновленная управленческая структура ПриватБанка состоит из следующих позиций: глава правления, зам главы правления по вопросам финансов, и зам главы правления по управлению проблемными активами. А также из пяти членов правления по направлениям: по операционным вопросам, по вопросам управления рисками, по вопросам развития сети и проблемной задолженности, по развитию информационных технологий, по развитию бизнеса.
ПриватБанк не сообщает о кадровых перестановках в связи с изменением структуры правления.
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