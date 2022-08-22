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ПриватБанк начал требовать от переселенцев из Донецкой и Луганской областей актуализировать данные о месте жительства (о схожих требованиях от Альфа-банка и Правэкс-банка LIGA.net сообщили читатели). Такие действия финучреждения в правительстве назвали незаконными, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"С помощью мобильного приложения Приват24 или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию об адресе проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства", – рассказала она.

По словам Верещук, дополнительно могут требовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ).

"В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет. Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", – добавила представитель правительства

По ее словам, Минреинтеграции уже обратилось к НБУ с просьбой разобраться в ситуации.

Позиция ПриватБанка

Обновлено в 16:00. В ПриватБанке сообщили LIGA.net, что банк не блокировал счета клиентов с ВОТ и не имеет таких намерений до окончания военного положения даже в случае нарушения клиентом законных требований к банкам по верификации клиентов.

Банк сообщил, что сотрудничает с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Донбасс SOS для того, чтобы сделать процедуру актуализации данных клиентов с ВОТ максимально удобной и доступной.

"Мы понимаем, насколько чувствительна тема временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев для украинского общества, но просили клиентов обновить информацию по соображениям безопасности, а не ради блокирования счетов", — сообщили в ПриватБанке.

Банк и дальше обещает работать с правительством, НБУ и неправительственными организациями для совершенствования обязательных для банков процедур верификации клиентов, которые из-за войны оказались на временно оккупированных врагом территориях или вынуждены эвакуироваться в безопасные регионы страны.

LIGA.net также обратилась за комментарием к Национальному банку Украины по поводу законности нововведений ПриватБанка, а также к другим банкам — Укргазбанк, Ощадбанк, ПравэксБанка, Альфа-банка и т.д. с вопросом, вносили ли они правки в свои правила верификации клиентов.

Куда обращаться при блокировании счета

Если вы зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса и получаете уведомление от банка с требованием актуализировать данные, вам необходимо обратиться: на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84, которые находятся на ВОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber); в общественную организацию "Донбасс СОС".

Консультации предоставляются через:

- телефонную горячую линию 0800 309 110;

- приложение Viber +38 (093) 500 69 18;

- электронная почта: [email protected];

- страницу в Facebook;

- онлайн-приемную.

Консультации предоставляются в будни с 09:00 до 21:00, в субботу с 09:00 до 18:00.

Наталия Софиенко

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