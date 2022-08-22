UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

новости | Банки требуют от переселенцев обновить данные о месте жительства: правительство против

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 16:34
Банки требуют от переселенцев обновить данные о месте жительства: правительство против - Фото
Фото: depositphotos.com
дополнено

ПриватБанк начал требовать от переселенцев из Донецкой и Луганской областей актуализировать данные о месте жительства (о схожих требованиях от Альфа-банка и Правэкс-банка LIGA.net сообщили читатели). Такие действия финучреждения в правительстве назвали незаконными, заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"С помощью мобильного приложения Приват24 или на сайте финучреждения клиентам нужно обновить информацию об адресе проживания и добавить документ, подтверждающий место жительства", – рассказала она.

По словам Верещук, дополнительно могут требовать копии документов, в частности, справки о взятии на учет ВПЛ (даже если такие данные уже предоставлялись банку или клиент не имеет статуса ВПЛ).

"В отдельных случаях требуют прибыть в отделение. Иначе предупреждают, что в течение августа заблокируют счет. Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы", – добавила представитель правительства

По ее словам, Минреинтеграции уже обратилось к НБУ с просьбой разобраться в ситуации.

Позиция ПриватБанка

Обновлено в 16:00. В ПриватБанке сообщили LIGA.net, что банк не блокировал счета клиентов с ВОТ и не имеет таких намерений до окончания военного положения даже в случае нарушения клиентом законных требований к банкам по верификации клиентов.

Банк сообщил, что сотрудничает с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Донбасс SOS для того, чтобы сделать процедуру актуализации данных клиентов с ВОТ максимально удобной и доступной.

"Мы понимаем, насколько чувствительна тема временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев для украинского общества, но просили клиентов обновить информацию по соображениям безопасности, а не ради блокирования счетов", — сообщили в ПриватБанке.

Банк и дальше обещает работать с правительством, НБУ и неправительственными организациями для совершенствования обязательных для банков процедур верификации клиентов, которые из-за войны оказались на временно оккупированных врагом территориях или вынуждены эвакуироваться в безопасные регионы страны.

LIGA.net  также обратилась за комментарием к Национальному банку Украины по поводу законности нововведений ПриватБанка, а также к другим банкам — Укргазбанк, Ощадбанк, ПравэксБанка, Альфа-банка и т.д. с вопросом, вносили ли они правки в свои правила верификации клиентов. 

Куда обращаться при блокировании счета

Если вы зарегистрированы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса и получаете уведомление от банка с требованием актуализировать данные, вам необходимо обратиться: на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84, которые находятся на ВОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber); в общественную организацию "Донбасс СОС".

Консультации предоставляются через:

- телефонную горячую линию 0800 309 110;

- приложение Viber +38 (093) 500 69 18;

- электронная почта: [email protected];

- страницу в Facebook;

- онлайн-приемную.

Консультации предоставляются в будни с 09:00 до 21:00, в субботу с 09:00 до 18:00.

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПриватБанк счета переселенцев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 