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ПриватБанк начнут готовить к продаже после кризиса: НБУ озвучил требования к инвесторам

07.05.2021, 13:37
ПриватБанк начнут готовить к продаже после кризиса: НБУ озвучил требования к инвесторам - Фото
Приватбанк (Фото: depositphotos.com)

Подготовка к продаже ПриватБанка начнется после окончания кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в ответе Национального банка Украины на запрос hromadske.

В НБУ отметили, что подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики – когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд.

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Кроме того, Нацбанк озвучил требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", – отметили в НБУ.

  • Государство планирует за пять лет уменьшить свою долю в банковском секторе с 55% до 25%. Делать это планируется путем продажи мажоритарных пакетов акций иностранным и местным инвесторам, международным финансовым организациям, а также посредством осуществления первичного размещения акций. Всего у государства сейчас четыре банка: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. На ПриватБанк приходится 20% всего банковского рынка Украины.
  • В конце 2020 года Кабмин принял распоряжение об основных направлениях деятельности ПриватБанка на 2020-2024 годы.

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Юрий Тарасовский
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