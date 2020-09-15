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ПриватБанк выбрал британского советника для продажи Буковеля, стадиона и ТРЦ в Днепре

15.09.2020, 15:38
ПриватБанк выбрал британского советника для продажи Буковеля, стадиона и ТРЦ в Днепре - Фото
Фото: Bukovel/Facebook

Государственный ПриватБанк назначил британскую компанию Exito Partners эксклюзивным советником и организатором продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих банку. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка. 

Exito Partners займется организацией продажи горнолыжного курорта Буковель, включая отель Radisson Blu Resort и часть горнолыжного комплекса, говорится в сообщении.

Среди других объектов, готовящихся к продаже, перечислены футбольный стадион Днепр и относящийся у к нему учебно-тренировочный комплекс, а также ТРЦ Приозерный в Днепре.  

Exito Partners специализируется на продаже проблемных и арестованных активов и безнадежных кредитов. Британская компания является советником по кредитам и имуществу Фонда гарантирования вкладов Украины. За последние 12 месяцев Exito Partners была эксклюзивным советником по проданным активам на $1 млрд.
  • ПриватБанк пытался продать Буковель еще осенью 2018 года. Тогда был объявлен конкурс по отбору компаний-консультантов для сделки.
  • В 2017 году замглавы НБУ Катерина Рожкова говорила, что ПриватБанк должен выставить на продажу непрофильные активы: горнолыжный курорт Буковель, здание телеканала 1+1 в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.
  • 6 марта 2020 года ПриватБанк начал подготовку к продаже горнолыжного курорта Буковель, который находится на балансе банка после национализации. Банку принадлежат две трети комплекса, включая отели “Зирка Буковеля” и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. 

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Роман Брыль
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