ПриватБанк назначил нового топ-менеджера по управлению рисками

В ПриватБанке новый заместитель председателя правления по вопросам управления рисками. Им стал Алексей Филипов

Фото - ПриватБанк Facebook

Наблюдательный совет государственного ПриватБанка по результатам открытого конкурса назначила Алексея Филиппова заместителем председателя правления по вопросам управления рисками. Его кандидатура была согласована с Национальным банком Украины, информирует пресс-служба ПриватБанка.

Филипов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковском, консалтинговом и регулирующем секторах. До назначения в ПриватБанк он занимал должность директора по управлению рисками в банке Кредит Дніпро.

Алексей Филипов. Фото: ПриватБанк

Также Филипов работал в международной сети KPMG, где отвечал за консалтинг в сфере финансовых рисков, а до этого занимал руководящие должности в Credit Agricole Bank, Проминвестбанке и Национальном банке Украины.

"Стратегический подход Алексея к управлению рисками, основанный на данных, в сочетании со стилем лидерства, ориентированным на доверие и самостоятельность, соответствует ценностям и стратегическим стремлениям ПриватБанка", – отметил председатель наблюдательного совета ПриватБанка Нилс Мелнгайлис.