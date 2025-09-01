ПриватБанк призначив нового топменеджера з управління ризиками
Наглядова рада державного ПриватБанку за результатами відкритого конкурсу призначила Олексія Філіпова заступником голови правління з питань управління ризиками. Його кандидатуру погодив Національний банк України, інформує пресслужба ПриватБанку.
Філіпов має понад 20 років досвіду роботи у банківському, консалтинговому та регуляторному секторах. До призначення в ПриватБанк він був директором з управління ризиками у банку Кредит Дніпро.
Також Філіпов працював у міжнародній мережі KPMG, де відповідав за консалтинг у сфері фінансових ризиків, а до цього обіймав керівні посади в Credit Agricole Bank, Промінвестбанку та Національному банку України.
"Стратегічний підхід Олексія до управління ризиками, що базується на даних, у поєднанні зі стилем лідерства, орієнтованим на довіру та самостійність, відповідає цінностям та стратегічним прагненням ПриватБанку", – зазначив голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнґайліс.
- У березні звільнився заступник голови правління ПриватБанку з питань цифрової трансформації (CDTO) Маріуш Качмарек.
