ПриватБанк призначив нового топменеджера з управління ризиками

У ПриватБанку новий заступник голови правління з питань управління ризиками. Ним став Олексій Філіпов

Фото - ПриватБанк Facebook

Наглядова рада державного ПриватБанку за результатами відкритого конкурсу призначила Олексія Філіпова заступником голови правління з питань управління ризиками. Його кандидатуру погодив Національний банк України, інформує пресслужба ПриватБанку.

Філіпов має понад 20 років досвіду роботи у банківському, консалтинговому та регуляторному секторах. До призначення в ПриватБанк він був директором з управління ризиками у банку Кредит Дніпро.

Олексій Філіпов. Фото: ПриватБанк

Також Філіпов працював у міжнародній мережі KPMG, де відповідав за консалтинг у сфері фінансових ризиків, а до цього обіймав керівні посади в Credit Agricole Bank, Промінвестбанку та Національному банку України.

"Стратегічний підхід Олексія до управління ризиками, що базується на даних, у поєднанні зі стилем лідерства, орієнтованим на довіру та самостійність, відповідає цінностям та стратегічним прагненням ПриватБанку", – зазначив голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнґайліс.