ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват24

Новая версия интернет-банкинга Приват24 будет запущена в августе, сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что это предварительная дата запуска. С апреля продолжается бета-тестирование, в котором участвует более 20 000 клиентов.

Новый Приват24 будет базироваться на абсолютно новой архитектуре, сказал Крумханзл.

"Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы", - пояснил он.

Также в новой версии основным для получения услуг будет смартфон. По словам СЕО банка, в прошлом году большинство операций (60%) было совершено именно в мобильной версии.

В новой версии, как уже сообщалось, откажутся от системы Corezoid, разработанной до национализации.