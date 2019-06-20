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20.06.2019, 13:48

ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват24

ПриватБанк назвал дату запуска нового Приват24

Новый Приват24 будет базироваться на новой архитектуре, а основным для получения услуг будет смартфон

Новая версия интернет-банкинга Приват24 будет запущена в августе, сообщил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью Интерфакс-Украина.

Он отметил, что это предварительная дата запуска. С апреля продолжается бета-тестирование, в котором участвует более 20 000 клиентов.

Новый Приват24 будет базироваться на абсолютно новой архитектуре, сказал Крумханзл.

"Это связано с тем, что количество клиентов растет, а также возрастает количество операций на одного клиента. Нам необходимо обеспечить гибкость и эффективность системы", - пояснил он.

Также в новой версии основным для получения услуг будет смартфон. По словам СЕО банка, в прошлом году большинство операций (60%) было совершено именно в мобильной версии.

В новой версии, как уже сообщалось, откажутся от системы Corezoid, разработанной до национализации.

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Теги: приват24, ПриватБанк
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