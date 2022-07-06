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ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 18:30
ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство - Фото
Фото: depositphotos.com

При обороте на карте 500 тысяч гривень в месяц, ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство или благотворительность. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали в пресс-службе банка.

Также не нужно подтверждать полученную заработную плату или бонусы.

В ПриватБанке отметили, что более 99% платежей и переводов клиентов банка не требуют дополнительных мер финмониторинга и соответственно не требуют дополнительного подтверждения от клиента.

"Даже в случаях, когда финансовые операции клиентов существенные по объемам, – к примеру, превышают 500 тысяч гривень в месяц – банк, имея законодательно предусмотренные обязательства по изучению источников происхождения средств и операций, будет делать все возможное, чтобы установить такие источники уже имеющейся в банке информации", – добавили в банке.

Обращаться к клиенту для подтверждения доходов представители банка будут "только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам".

Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделение банка, так и онлайн, добавили в ПриватБанке.

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