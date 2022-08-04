ПриватБанк обжаловал решение суда о выплате почти $18 млн экс-жене Боголюбова

Государственный ПриватБанк обжаловал в Верховном Суде решение Днепровского апелляционного суда в пользу бывшей супруги партнера бизнесмена Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова. Суд обязал ПриватБанк выплатить Елене Боголюбовой почти $18 млн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Данное решение апелляционного суда, принятое вопреки нормам действующего законодательства, не просто наносит ущерб государству и унижает авторитет судебной власти. Во время войны, на фоне титанических усилий всей страны, направленных на экономическое выживание, произвольное решение судей в пользу лица, связанного с бывшими владельцами банка являются, без преувеличения, проявлением особого цинизма, граничащего с мародерством", — сообщили в банке.

ПриватБанк также официально обратился к министру юстиции Денису Малюське и главе НБУ Кириллу Шевченко с просьбой "обратить особое внимание на вопиющую незаконность и циничность данного дела".

"В своем обращении ПриватБанк также призвал их взять под личный контроль вопрос принудительного выполнения неокончательного решения Днепровского апелляционного суда и принять меры, направленные на недопущение нарушения законных прав АО КБ "ПриватБанк" и защиты интересов государства", — добавили в ПриватБанке.

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Наталия Софиенко

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