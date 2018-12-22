ПриватБанк оспорил в суде Лондона вопрос английской юрисдикции

Государственный ПриватБанк подал в Апелляционный Суд Англии и Уэльса апелляцию на решение судьи Фанкорта высокого суда Лондона от 4 декабря о том, что иск банка против его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова не может рассматриваться в британской юрисдикции. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк в установленные сроки 21 декабря подал апелляционную жалобу на решение высокого суда Лондона по вопросу юрисдикции спора", - говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, что высокий суд Лондона решил не рассматривать иск госбанка к его экс-владельцам. Суд назвал дело слишком сложным и обширным, уточнив, что оно не может рассматриваться только в британской юрисдикции. Решение предполагало отмену всемирного ареста активов Коломойского-Боголюбова на $2,6 млрд, установленного в конце 2017 года. Но право банка на апелляцию сохранило арест в силе.

ПриватБанк обвиняет экс-собственников в организации схемы, с помощью которой они вывели $1,91 млрд. В марте этого года Коломойский и Боголюбов оспорили юрисдикцию английского суда по этому делу, настаивая на том, что разбирательство нужно перенести в Швейцарию или в Украину.