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ПриватБанк оспорит решение суда о списании Коломойскому 7,5 млрд

ПриватБанк оспорит решение суда о списании Коломойскому 7,5 млрд
14.11.2019, 13:19

Банк подает кассацию в Верховный Суд по делу о кредитных договорах с компаниями Коломойского-Боголюбова

ПриватБанк подает кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозсуда о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров банка с компаниями, связанными с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В Привате отмечают, что до национализации банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

"Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в релизе.

  • Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительными некоторые положения кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и компаниями Коломойского в 2006-2016 гг. По этим пунктам компании должны Привату 7,5 млрд грн. Суд посчитал их "несправедливыми, недобросовестными и неразумными".
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ПриватБанк игорь коломойский
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