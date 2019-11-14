ПриватБанк оспорит решение суда о списании Коломойскому 7,5 млрд

ПриватБанк подает кассационную жалобу на решение Северного апелляционного хозсуда о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров банка с компаниями, связанными с олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В Привате отмечают, что до национализации банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

"Выдачей таких "индексных кредитов" и были заложены будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связанные с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров", - говорится в релизе.