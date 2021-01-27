ПриватБанк открыл "цифровое отделение". Как оно работает: фото

ПриватБанк совместно с Mastercard Advisors открыл в центре Киева первое в Украине цифровое банковское отделение. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отделение на Майдане независимости работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями – мультитач барами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания.

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В отделении есть коворкинг для обучения и развития, проведения деловых встреч, и диджитал игровая комната для детей. Клиенты также могут обратится за помощью к хостес.

Отделение оборудовано несколькими универсальными банкоматами, где можно пополнить карточный счет или получить наличные.

Также в отделении созданы условия для широкого доступа в банк людей с инвалидностью.

ПриватБанк выберет нового главу правления. И.о. главы банка на время конкурса стала Анна Самарина.

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Наталия Софиенко

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