UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк отсудил офисное здание в Днепре у бывших владельцев

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 08:57
ПриватБанк отсудил офисное здание в Днепре у бывших владельцев - Фото
Фото: ПриватБанк﻿

10 августа 2022 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда отменил решение судов низших инстанций, которыми ПриватБанк лишался права собственности на одно из крупнейших офисных зданий в городе Днепр. Дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции, информирует пресс-служба банка.

Речь идет о помещении в Днепре по адресу Заводская набережная, 9, приобретенное ПриватБанком еще в 2014 году и с того времени реконструированное за счет банка. Стоимость здания составляет более 86 млн грн.

"ПриватБанк приветствует решение Верховного суда, которым было защищено право собственности на имущество банка от посягательств компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом банка", — отметили в банке.

Отменив решение Хозяйственного суда Днепропетровской области и постановление Центрального апелляционного суда, суд также закрыл кассационное производство по жалобам юридических лиц (ООО "Агро Комплект" и ЧАО "Ингосстрах"), которые были поданы для усиления позиции против банка.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
суд ПриватБанк﻿ офис в Днепре
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 