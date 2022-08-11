ПриватБанк отсудил офисное здание в Днепре у бывших владельцев

10 августа 2022 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда отменил решение судов низших инстанций, которыми ПриватБанк лишался права собственности на одно из крупнейших офисных зданий в городе Днепр. Дело направлено на рассмотрение в суд первой инстанции, информирует пресс-служба банка.

Речь идет о помещении в Днепре по адресу Заводская набережная, 9, приобретенное ПриватБанком еще в 2014 году и с того времени реконструированное за счет банка. Стоимость здания составляет более 86 млн грн.

"ПриватБанк приветствует решение Верховного суда, которым было защищено право собственности на имущество банка от посягательств компаний, связанных с бывшим топ-менеджментом банка", — отметили в банке.

Отменив решение Хозяйственного суда Днепропетровской области и постановление Центрального апелляционного суда, суд также закрыл кассационное производство по жалобам юридических лиц (ООО "Агро Комплект" и ЧАО "Ингосстрах"), которые были поданы для усиления позиции против банка.

В 2020 году Хозяйственный суд Днепропетровской области отменил государственную регистрацию права собственности ПриватБанка на головной офис финучреждения в Днепре

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Наталия Софиенко

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