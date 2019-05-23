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23.05.2019, 13:57

Кабмин утвердил новый состав набсовета ПриватБанка

Кабмин утвердил новый состав набсовета ПриватБанка

В набсовет ПриватБанка вошли три новых специалиста

Кабинет министров утвердил состав наблюдательного совета государственного ПриватБанка, в который вошли три новых специалиста, сообщает пресс-служба банка.

Новыми независимыми членами набсовета утверждены: Шерон Иски - международный советник Управления техпомощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ; Надир Шейх - бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член набсовета Citi Bank (Украина), а также Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Также в состав набсовета ПриватБанка переизбраны Энгин Анкчакоча, Андреа Манетта и Стивен Силиг.

Как отмечают в Привате, кандидатов отбирали на конкурсной основе. Свои обязанности и полномочия они начнут выполнять с 14 июня.

"Мы гордимся тем, что нам удалось значительно повысить стандарты корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля в ПриватБанке. Я считаю, что продолжение независимого управления в банке, как и в других государственных банках, станет ключом для будущего развития здорового, стабильного и конкурентоспособного банковского сектора в Украине", - заявил Энгин Акчакоча.

Приоритетами для нового набсовета названы независимость банка, повышение его прибыльности и привлекательности для инвесторов.

Другой госбанк - Ощадбанк - получил свой первый независимый набсовет.

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Теги: ПриватБанк, набсовет приватбанка
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