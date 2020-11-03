ПриватБанк первым в Украине начал выпуск карт UnionPay

Государственный ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира, а также пользоваться эксклюзивными предложениями и скидками UnionPay.

Как сообщили в пресс-службе банка, клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay "Универсальная" уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.

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Кроме того, в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

"Эти карты в первую очередь будут полезны тем, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами. Кроме того, карты ПриватБанк UnionPay открывают украинцам новые преимущества глобального шоппинга на торговых площадках партнерах крупнейшем мировой платежной системы", – отметил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Что известно о UnionPay

Платежная система была запущена в марте 2002 года на тот момент управляющим Народного банка Китая Дай Сянлун (Dai Xianglong), Промышленным и коммерческим банком Китая, Сельскохозяйственным банком Китая и Строительным банком Китая. Они стали его первыми членами. Сейчас количество выпущенных карт UnionPay превышает 7,5 млрд штук, они выпускаются в 61 стране и дают возможность снятия наличных благодаря партнерству с более чем 2 000 мировыми финансовыми институтами в 179 странах мира.

Кто конкуренты

Согласно исследованию, RBR London UnionPay опережает своих главных конкурентов Visa и Mastercard более чем в два раза по количеству выпущенных карт.

UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Примечательно, что шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.

В декабре 2019 года услуги UnionPay International стали доступны в Украине. Держатели карт UnionPay получили возможность расплачиваться ими в торговых точках, ресторанах и гостиницах крупных украинских городов, а также снимать наличные в банкоматах ПриватБанка.

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Юрий Тарасовский

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