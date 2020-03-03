ПриватБанк погасил 3 млрд грн долгов Коломойского перед НБУ

Государственный ПриватБанк в конце февраля выплатил Национальному банку (НБУ) 3 млрд грн по кредитам рефинансирования, выданных банку до национализации. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на данные регулятора.

Издание отмечает, что на начало 2020 года задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования составляла 7,6 млрд грн. 28 февраля эта сумма уменьшилась до 4,6 млрд грн.

Учитывая, что вся эта сумма в категории "платежеспособные банки" приходится на ПриватБанк, то из этого следует, что этот банк погасил часть долга по кредиту рефинансирования, делает вывод НВ.

В ПриватБанке изданию подтвердили, что выплатили 3 млрд грн Нацбанку по кредиту рефинансирования, но не уточнили, на основании чего.

"Благодаря доверию клиентов и эффективному управлению ликвидностью, ПриватБанк за последние несколько месяцев аккумулировал достаточный объем гривни. В результате кредит рефинансирования НБУ был погашен на сумму 3 млрд грн. ПриватБанк управляет ликвидностью, оценивая и реагируя на текущую рыночную ситуацию", - цитирует НВ ответ пресс-службы Привата.

В конце января Верховный суд отклонил кассацию НБУ в деле о взыскании имущества компании Гаджибей, связанной с Игорем Коломойским, в погашение рефинанса. Своим решением суд ограничил право Нацбанка взыскивать имущество поручителей по рефинансу, тем самым обязав государственный ПриватБанк уплачивать эти долги. НБУ намерен обжаловать это решение.

В декабре 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассацию НБУ и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, по которым Нацбанку был возвращен его встречный иск к Коломойскому о взыскании 4,3 млрд грн по кредитам рефинансирования.

В апреле 2019 Печерский райсуд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. Правительство, НБУ и ПриватБанк подали апелляции на это решение.

Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляет 7,6 млрд грн.