ПриватБанк погасил 3 млрд грн долгов Коломойского перед НБУ

Государственный ПриватБанк в конце февраля выплатил Национальному банку (НБУ) 3 млрд грн по кредитам рефинансирования, выданных банку до национализации. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на данные регулятора.
Издание отмечает, что на начало 2020 года задолженность платежеспособных банков по кредитам рефинансирования составляла 7,6 млрд грн. 28 февраля эта сумма уменьшилась до 4,6 млрд грн.
Учитывая, что вся эта сумма в категории "платежеспособные банки" приходится на ПриватБанк, то из этого следует, что этот банк погасил часть долга по кредиту рефинансирования, делает вывод НВ.
В ПриватБанке изданию подтвердили, что выплатили 3 млрд грн Нацбанку по кредиту рефинансирования, но не уточнили, на основании чего.
"Благодаря доверию клиентов и эффективному управлению ликвидностью, ПриватБанк за последние несколько месяцев аккумулировал достаточный объем гривни. В результате кредит рефинансирования НБУ был погашен на сумму 3 млрд грн. ПриватБанк управляет ликвидностью, оценивая и реагируя на текущую рыночную ситуацию", - цитирует НВ ответ пресс-службы Привата.