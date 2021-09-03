ПриватБанк приостановит работу Приват24, банкоматов и терминалов
03.09.2021, 11:09
Фото: depositphotos.com
Сервисы и банкоматы ПриватБанка сегодня ночью (4 сентября с 1:00 до 6:00) не будут работать. Об этом сказано в сообщении банка.
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"Мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка", – сообщили в ПриватБанке.
В банке советуют клиентам в случае необходимости наличных ночью, побеспокоится об этом заранее.
- В июне в работе ПриватБанка произошел сбой. Из-за него у некоторых пользователей были повторно списаны деньги.
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