ПриватБанк приостановит работу Приват24, банкоматов и терминалов

Сервисы и банкоматы ПриватБанка сегодня ночью (4 сентября с 1:00 до 6:00) не будут работать. Об этом сказано в сообщении банка.

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"Мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка", – сообщили в ПриватБанке.

В банке советуют клиентам в случае необходимости наличных ночью, побеспокоится об этом заранее.

В июне в работе ПриватБанка произошел сбой. Из-за него у некоторых пользователей были повторно списаны деньги.

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Юрий Тарасовский

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