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ПриватБанк продлил срок действия карт для выплат на время карантина

ПриватБанк продлил срок действия карт для выплат на время карантина
19.03.2020, 11:52

Карты, срок действия которых заканчивается, можно использовать еще три месяца

ПриватБанк продлит действие карт для выплат (зарплатные, пенсионные, социальные карты) на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Срок действия всех карт для выплат и карт для выплат Gold будет продлен автоматически. Такие карточки будут работать в обычном режиме без ограничений - платежи, онлайн и оффлайн, покупки в интернете и другие транзакции будут проходить без проблем", - говорится в сообщении.

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В ПриватБанке рекомендуют ограничить использование наличных и проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также оплачивать покупки в торговых сетях картами или электронными кошельками.

Андреева Анна
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