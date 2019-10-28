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ПриватБанк проиграл суд по делу авиакомпании Коломойского

ПриватБанк проиграл суд по делу авиакомпании Коломойского
28.10.2019, 11:50

Суд признал кредиторские требования банка к Днеправиа несоответствующими "разумности и справедливости"

Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и оставил без изменений решения судов низших инстанций, по которым банку отказано в признании кредиторских требований на 1,5 млрд грн к "Днеправиа".

Как сообщает Finbalance, решение принято 10 октября в рамках дела №904/8902/17 о банкротстве авиакомпании.

Отмечается, что требования ПриватБанка включали вознаграждение и пеню по кредитным договорам за 2011-2014 годы. Основанием для отказа послужили решения Верховного Суда о признании этих соглашений частично недействительными. Ранее ВС учел, что поручитель выполнил основное долговое обязательство заемщика. Кроме того, суд посчитал, что "уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости".

Владельцем Днеправиа является ООО Галтера, которое связывают с так называемой группой "Приват" Игоря Коломойского.

  • В 2018 году Днеправиа фактически прекратила деятельность, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был переведен в Windrose Airlines, которую также связывают с Игорем Коломойским.
  • 22 марта ПриватБанк проиграл апелляцию компании Галтера в рамках дела о банкротстве авиакомпании Днеправиа, а в июне 2019 года апелляцию по делу о признании кредиторских требований к Днеправиа на 1,5 млрд грн. Условия кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и авикомпанией в 2011-2014 годах были признаны недействительными.
  • В сентябре Фонд госимущества проиграл суд по Днеправиа: Хозсуд Киева отказался возвращать авиакомпанию Коломойского государству.

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Инициатор дела о признании банкротом "Днеправиа" - "Укртатнафта" (предприятие опять же подконтрольное "приватовцам»).

 

17.12.2018 Хозсуд Днепропетровской области утвердил реестр требований кредиторов "Днеправиа", включив в него в т.ч. требования Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA - 920800000 грн (4 очередь) и 489 500 000 грн (6 очередь) ООО "Альянс Партнер Групп" - 823 800 000 грн (4 очередь) ООО "Международный аэропорт" Днепропетровск "- 598 800 000 грн (4 очередь), ООО" Галтера "- 545 900 000 грн (4 очередь) Troyon Assets Limited - 340 600 000 грн (4 очередь) Feyen Consulting Limited - 216900000 грн (4 очередь) Brassbox Limited - 179 600 000 грн (4 очередь), "Укртатнафты" - на 132 800 000 грн (4 очередь).

 

Согласно судебным материалам от 2011 года, «Днеправиа» арендовало самолеты в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.

 

Осенью 2017 СМИ сообщали, что в «Днеправиа» уже не было воздушных судов, а по крайней мере, часть из них перешла к авиакомпании "Роза ветров".

 

Как писал Finbalance, 11.09.2019 Хозсуд г.. Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "Галтера" в деле №904 / 299/16 о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" от 28.08.2009.

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