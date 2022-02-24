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ПриватБанк: Работаем в бесперебойном режиме. Инкассация обеспечивает наличными

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 12:42
ПриватБанк: Работаем в бесперебойном режиме. Инкассация обеспечивает наличными - Фото
Фото: depositphotos.com

Отделения ПриватБанка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз здоровью и жизни работников и клиентов. Об этом говорится в официальном заявлении банка.  

ПриватБанк сообщает, что: 

  • Безналичные расчеты работают без ограничений. 
  • Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе. 
  • Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней. 
  • Временно остановленные покупки через "Оплату частями". 
  • Временно ограничена отправка международных валютных переводов. 
  • Сеть POS-терминалов банка работает. 
  • Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работают в режиме 24/7. 

Приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами (согласно постановлению правления Национального банка Украины "О работе банковской системы в период введения военного положения" №18 от 24 февраля 2022 года). 

Любые другие ограничения вне постановления НБУ – это технические трудности, и мы делаем все, чтобы до 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация. 

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Роман Брыль
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