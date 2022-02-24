ПриватБанк: Работаем в бесперебойном режиме. Инкассация обеспечивает наличными

Отделения ПриватБанка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз здоровью и жизни работников и клиентов. Об этом говорится в официальном заявлении банка.

ПриватБанк сообщает, что:

Безналичные расчеты работают без ограничений.

Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе.

Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

Временно остановленные покупки через "Оплату частями".

Временно ограничена отправка международных валютных переводов.

Сеть POS-терминалов банка работает.

Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работают в режиме 24/7.

Приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами (согласно постановлению правления Национального банка Украины "О работе банковской системы в период введения военного положения" №18 от 24 февраля 2022 года).

Любые другие ограничения вне постановления НБУ – это технические трудности, и мы делаем все, чтобы до 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.

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Роман Брыль

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