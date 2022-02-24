ПриватБанк: Работаем в бесперебойном режиме. Инкассация обеспечивает наличными
24.02.2022, 12:42
Фото: depositphotos.com
Отделения ПриватБанка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз здоровью и жизни работников и клиентов. Об этом говорится в официальном заявлении банка.
ПриватБанк сообщает, что:
- Безналичные расчеты работают без ограничений.
- Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе.
- Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.
- Временно остановленные покупки через "Оплату частями".
- Временно ограничена отправка международных валютных переводов.
- Сеть POS-терминалов банка работает.
- Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работают в режиме 24/7.
Приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами (согласно постановлению правления Национального банка Украины "О работе банковской системы в период введения военного положения" №18 от 24 февраля 2022 года).
Любые другие ограничения вне постановления НБУ – это технические трудности, и мы делаем все, чтобы до 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация.
- Национальный банк Украины объявил о введении валютных ограничений в связи с полномасштабным нападением России на Украину, сообщила пресс-служба регулятора.
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