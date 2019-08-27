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ПриватБанк рассказал, на что украинцы тратят деньги с карт

ПриватБанк рассказал, на что украинцы тратят деньги с карт
27.08.2019, 17:26

По данным ПриватБанка, больше всего его клиенты тратят денег на еду

В июле в сети торговых терминалов ПриватБанка украинцы потратили с банковских карт более 20,8 млрд грн, из них 9,5 млрд – на продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным исследования, на втором месте по объемам были расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания – 2,1 млрд грн.

Почти 10%, или 2 млрд грн, в июле украинцы потратили на мебель и товары для дома, а более 1,5 млрд грн – на одежду и обувь. В топ-5 трат с карт украинцев также входят расходы на аптеки и медицину – 1,45 млрд грн.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, сегодня сеть POS-терминалов банка насчитывает 200 000 устройств, поэтому такая статистика является репрезентативной для всей Украины.

Больше всего терминалов ПриватБанка действует в продуктовых магазинах и супермаркетах – почти 65 000. 30 000 устройств функционируют в мебельных и ремонтных магазинах, 25 000 POS-терминалов позволяют рассчитываться в заведениях питания.

В топ-5 самых безналичных сфер вошли также магазины одежды и обуви и аптеки. Ежемесячно клиенты банка осуществляют в POS-терминалах более 100 млн операций.

  • По данным НБУ, в первом полугодии общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт банков составило 2,35 млрд шт., а их объем - почти 1,67 трлн грн. Узнать больше и посмотреть инфографику можно тут>>>
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