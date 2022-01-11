ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса в январе

Государственный ПриватБанк в январе снизил ставки по программе кредитования малого бизнеса и предпринимателей на 0,2% в месяц, сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев, передает пресс-служба банка.

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По его словам, при регистрации на сайте для новых заемщиков будет действовать льготная ставка кредитования по программе финансирования предпринимателей КУБ. Отмечается, что акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц — за следующий срок использования кредита.

Раньше ставка составляла 1,6% в месяц для первых шести месяцев и 1,4% в месяц — для последних шести.

Документы для получения программы кредитования можно передать в "Приват24 для бизнеса" как с компьютера, так и со смартфона, сообщили в пресс-службе. Предварительное решение по кредиту принимается банком в течение 5 минут.

ПриватБанк уточнил, что предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно бесплатно в смартфоне с сервисом SmartID.

Країна успішного бізнесу (КУБ) – кредитный продукт ПриватБанка по финансированию малого-среднего бизнеса. До национализации представлял собой краудфандинговую платформу на базе Привата, на которой предприниматели привлекали деньги у пула кредиторов-физлиц.

В декабре ПриватБанк объявил о начале работ по запуску в Украине новой технологии бесконтактной оплаты смартфонами по NFC-меткам.

В 2021 году ПриватБанк по программе КУБ профинансировал более 25 000 проектов развития микро- и малого бизнеса на общую сумму более 5 млрд грн. Объемы финансирования по сравнению с 2020 годом увеличены на 25%.

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Наталия Фреик

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