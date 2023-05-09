UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк вернулся в Высокополье в Херсонской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 09:04
ПриватБанк вернулся в Высокополье в Херсонской области – фото - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Высокополье Бериславского района Херсонской области, работающих на ул. Вокзальная, 10. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На прошлой неделе были установлены уличный банкомат и хольный терминал на пересечении улиц Лавренева и Ивана Богуна и терминал по ул. Перекопская, 157.

С начала деоккупации ПриватБанк возобновил работу 44 банкоматов и 62 терминалов, что составляет соответственно 49% и 42% довоенной сети обслуживания деоккупированной части Херсонской области.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В банке заявили, что имеют достаточное количество оборудования и готовы возобновить работу на 100% от довоенного показателя, однако ждут освобождения остальной территории Херсонской области.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банкоматыПриватБанкХерсонская областьвысокополье
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 