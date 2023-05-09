ПриватБанк вернулся в Высокополье в Херсонской области – фото

ПриватБанк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Высокополье Бериславского района Херсонской области, работающих на ул. Вокзальная, 10. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На прошлой неделе были установлены уличный банкомат и хольный терминал на пересечении улиц Лавренева и Ивана Богуна и терминал по ул. Перекопская, 157.

С начала деоккупации ПриватБанк возобновил работу 44 банкоматов и 62 терминалов, что составляет соответственно 49% и 42% довоенной сети обслуживания деоккупированной части Херсонской области.

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В банке заявили, что имеют достаточное количество оборудования и готовы возобновить работу на 100% от довоенного показателя, однако ждут освобождения остальной территории Херсонской области.

Наталія Софієнко

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