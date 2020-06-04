ПриватБанк восстановил работу Приват24 после сбоя

ПриватБанк восстановил штатную работу Приват24 и контакт-центра банка. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

"ПриватБанк восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24, а также контакт-центра банка, которые были временно недоступны из-за аварийной ситуации сетевого оборудования", - сказано в сообщении.

Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работает в штатном режиме.

Ранее сегодня ПриватБанк сообщил о сбое в работе Приват24 и контакт центра.

Последний раз сбой в Приват24 произошел 24 апреля .

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