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ПриватБанк восстановил работу Приват24 после сбоя

ПриватБанк восстановил работу Приват24 после сбоя
04.06.2020, 13:01

ПриватБанк восстановил работу Приват24 и контакт-центра

ПриватБанк восстановил штатную работу Приват24 и контакт-центра банка. Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка.

"ПриватБанк восстановил штатную работу веб и мобильного Приват24, а также контакт-центра банка, которые были временно недоступны из-за аварийной ситуации сетевого оборудования", - сказано в сообщении.

Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и интернете работает в штатном режиме.

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Юрий Тарасовский
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