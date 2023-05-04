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ПриватБанк возобновил работу центрального отделения в Харькове – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:12
ПриватБанк возобновил работу центрального отделения в Харькове – фото - Фото
Фото предоставлено пресс-службой ПриватБанка

На площади Конституции в Харькове снова заработало центральное отделение ПриватБанка. Эту информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе банка.

Отделение банка пострадало в марте 2022 года во время российского авиаудара по площади Конституции.

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Отделение банка не работало больше года, в здании происходил капитальный ремонт. Услуги предоставлялись клиентам дистанционно.

Наталія Софієнко
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ХарьковПриватБанк
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