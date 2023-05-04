ПриватБанк возобновил работу центрального отделения в Харькове – фото

На площади Конституции в Харькове снова заработало центральное отделение ПриватБанка. Эту информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе банка.

Отделение банка пострадало в марте 2022 года во время российского авиаудара по площади Конституции.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Отделение банка не работало больше года, в здании происходил капитальный ремонт. Услуги предоставлялись клиентам дистанционно.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.