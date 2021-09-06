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ПриватБанк впервые выставит на голландский аукцион "безнадежные" карточные кредиты

06.09.2021, 12:18
ПриватБанк впервые выставит на голландский аукцион
Фото: depositphotos.com

Наблюдательный совет ПриватБанка решил продать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

Как сообщила пресс служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка будет предложено портфель более 90 000 "безнадежных" кредитов.

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По данным банка, портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки, при этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте, и не пользуются его расчетными и депозитными услугами.

В ПриватБанке подчеркивают, что условия продажи будут максимально честными и прозрачными – права требования по такому портфелю будут предложены на голландском аукционе и включают только тело кредита и начисленные проценты.

К участию в конкурсе обещают допустить компании, отвечающие "новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка".

"ПриватБанк в рамках программы сокращения проблемной задолженности государственных банков впервые в истории предложит права требования по кредитному портфелю профессиональным компаниям на рынке", – отметила заместитель главы правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева.

Голландский аукцион – аукцион, в ходе которого вначале объявляется самая высокая цена на продаваемый товар, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, которому и продается товар.

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Юрий Тарасовский
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