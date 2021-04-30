ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, которые связывали с Коломойским
В 2020 году АО "ПриватБанк" списало кредитов, которые связывали с бывшими акционерами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на 56,7 млрд грн за счет резервов. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на отчет ПриватБанка.
На конец марта объем кредитного портфеля, который банк связывал с экс-владельцами, составил 164,5 млрд грн. В начале 2020-го таких кредитов банк имел на 210,6 млрд грн.
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В банке заявили, что будут принимать меры для возвращения списанных долгов.
До национализации ПриватБанк предоставлял кредиты связанным с экс-владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне, заявляли в банке. В своей книге экс-глава НБУ Валерия Гонтарева написала, что в 2016 году инсайдерским был весь кредитный портфель ПриватБанка или 240 млрд грн, а дыра в капитале составляла 143 млрд грн. В 2020 году доля проблемных кредитов в ПриватБанке составляла 81% (239,2 млрд грн). Большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты именно юрлицам, связанным с экс-владельцами.
- В ноябре 2020-го ПриватБанк списал кредитов на 3,2 млрд грн, их связывают с бывшими владельцами банка.
- В декабре ПриватБанк списал 38 млрд грн проблемных кредитов. В результате доля проблемных активов ПриватБанка снизилась до 76%.
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