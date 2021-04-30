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ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, которые связывали с Коломойским

30.04.2021, 20:00
ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, которые связывали с Коломойским - Фото
Игорь Коломойский (Фото: скриншот видео УП/YouTube)

В 2020 году АО "ПриватБанк" списало кредитов, которые связывали с бывшими акционерами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, на 56,7 млрд грн за счет резервов. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на отчет ПриватБанка. 

На конец марта объем кредитного портфеля, который банк связывал с экс-владельцами, составил 164,5 млрд грн. В начале 2020-го таких кредитов банк имел на 210,6 млрд грн.

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В банке заявили, что будут принимать меры для возвращения списанных долгов.

До национализации ПриватБанк предоставлял кредиты связанным с экс-владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне, заявляли в банке. В своей книге экс-глава НБУ Валерия Гонтарева написала, что в 2016 году инсайдерским был весь кредитный портфель ПриватБанка или 240 млрд грн, а дыра в капитале составляла 143 млрд грн. В 2020 году доля проблемных кредитов в ПриватБанке составляла 81% (239,2 млрд грн). Большая часть проблемной задолженности (88%) – это кредиты именно юрлицам, связанным с экс-владельцами.

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Александр Мясищев
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ПриватБанк игорь коломойский геннадий боголюбов проблемные кредиты инсайдерские кредиты
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