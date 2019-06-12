ПриватБанк ввел кешбэк за подписку на Apple Music

ПриватБанк открыл подписку на Apple Music с доплатой. При оформлении пробной подписки Apple Music за $0,49 через Privat24 и оплате картой Mastercard банк выплатит кешбэк в размере 50 грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы инвестируем в то, чтобы победить пиратство в Украине, сделать потребление легального контента модным, - сказал директор по инновациям ПриватБанка Егор Аветисов. - Мы хотим дать клиентам попробовать, что такое Apple Music, насколько это круто - слушать музыку без рекламы и ограничений, видеть, что слушают твои друзья".

В сообщении уточняют, что условия действуют только для клиентов мобильного банка Приват24. Акционная подписка оформляется на три месяца.

Сервис Apple Music позволяет получить доступ к 50 млн треков, клипов, а также к подкастам, радио и рекомендациям. Прослушивать музыку из Apple Music можно как онлайн, так и офлайн на всех устройствах Apple.

Ранее ПриватБанк и Payoneer запустили круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей.