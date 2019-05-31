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31.05.2019, 13:24

ПриватБанк запустил онлайн-сервис зачисления платежей нон-стоп

ПриватБанк запустил онлайн-сервис зачисления платежей нон-стоп

ПриватБанк и Payoneer запустили круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей

ПриватБанк и Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как сообщили в банке, фрилансеры и ІТ-специалисты смогут получать средства на счета ПриватБанка в режиме 24/7, а не только в рабочее время, как у других банков. Круглосуточный режим выплат работает для всех физических лиц.

Также с начала июня ПриватБанк продлевает льготные тарифы для фрилансеров на зачисление платежей от Payoneer. Перечисление средств в гривне на счет предпринимателя и перевод на личную карту для выплат производится без комиссии банка, также без комиссий банк обеспечивает обмен валют. Получить наличные в гривне с карт Payoneer в банкоматах ПриватБанка можно тоже без комиссии.

ПриватБанк обслуживает свыше 50 000 пользователей сервиса Payoneer и предоставляет фрилансерам современные технологии для расчетов с иностранными заказчиками, в том числе управление валютными зачислениями из-за границы. Зачисление средств осуществляется банком без дополнительных комиссий, для фрилансеров-предпринимателей также действует упрощенный режим валютного контроля.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк работает над функцией идентификации по лицу и начал открытое тестирование новой версии Приват24.

На днях Райффайзен Банк Аваль и платежная система Visa сообщили о запуске консьерж-сервиса в виде чат-бота.

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Теги: безналичный платеж, ПриватБанк, Payoneer, онлайн-сервис
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