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10.05.2019, 17:10

ПриватБанк запустил бесплатные переводы из Польши

ПриватБанк запустил бесплатные переводы из Польши

В течение трех месяцев, с 10 мая по 10 августа, украинские трудовые мигранты и туристы могут переводить средства на карты ПриватБанка без комиссий

ПриватБанк совместно с онлайн-сервисом PayUkraine и MasterCard запустили бесплатные денежные переводы в Украину из Польши. Акция продлится до 10 августа. Об этом сообщает Укринформ.

"ПриватБанк запустил бесплатные денежные переводы в Украину из Польши вместе с онлайн сервисом PayUkraine и MasterCard. В течение трех месяцев, с 10 мая по 10 августа, украинские трудовые мигранты и туристы могут переводить средства на карты ПриватБанка без комиссий", - говорится в сообщении.

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В банке отмечают, что бесплатные переводы работают на сайте PayUkraine или в мобильном приложении сервиса. Воспользоваться промокодом PayUkraine могут новые клиенты, которые ранее не пользовались сервисом. Кроме того, среди новых клиентов, которые сделают перевод до конца акции, будет разыгран смартфон Huawei и другие подарки.

PayUkraine - бренд компании PU Group LTD, который предлагает различные решения для осуществления денежных переводов между Польшей и Украиной.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года через сервис TransferGo в Украину перечислили более 70 млн евро.

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Теги: заробитчане, MasterCard, ПриватБанк, денежные переводы, PayUkraine
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