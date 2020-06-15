ПриватБанк запустил единое приложение для физлиц и ФОПов

ПриватБанк запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что более 700 000 предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, смогут работать со счетами в Приват24 для физических лиц. Для этого необходимо обновить мобильный банк до последней версии.

В банке планируют и дальше упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей: сделать удобнее платежи, операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие сервисы, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24 для бизнеса.

"Также сделаем практичным порядок дистанционного взаимодействия предпринимателей со своими наемными бухгалтерами прямо внутри мобильного банка", - руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

На прошлой неделе ПриватБанк и Monobank добавили в свои приложения новые функции автоматического отслеживания и оплаты штрафов ПДД.

Укрзалізниця объявила, что подключила сервис ПриватБанка LiqPay к системе онлайн-продажи билетов.

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