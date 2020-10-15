ПриватБанк запустил мгновенные переводы с карт Mastercard по всему миру

ПриватБанк обновил в системе Приват24 сервис мгновенных переводов с карт Mastercard зарубежных банков. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Теперь онлайн-переводы с карт Mastercard доступны не только из европейских стран, но и из любой страны мира.

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Стоимость такого перевода на карту ПриватБанка составит 1,5% от суммы перевода, независимо от страны отправки. Переводить средства можно в гривнях, долларах и евро. Для отправки средств из-за границы необязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24.

По данным ПриватБанка, приложением Приват24 активно пользуются 10 млн украинцев. За 2019 год мобильный банк получил 1 млн новых клиентов.

15 сентября в ПриватБанке заявили, что доля зарубежных переводов через Приват24 составила 48% среди клиентов банка.

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Александр Мясищев

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