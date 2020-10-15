UA

ПриватБанк запустил мгновенные переводы с карт Mastercard по всему миру

15.10.2020, 15:57
ПриватБанк запустил мгновенные переводы с карт Mastercard по всему миру - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ПриватБанк обновил в системе Приват24 сервис мгновенных переводов с карт Mastercard зарубежных банков. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Теперь онлайн-переводы с карт Mastercard доступны не только из европейских стран, но и из любой страны мира.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Стоимость такого перевода на карту ПриватБанка составит 1,5% от суммы перевода, независимо от страны отправки. Переводить средства можно в гривнях, долларах и евро. Для отправки средств из-за границы необязательно быть клиентом ПриватБанка или регистрироваться в Приват24.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
приват24 MasterCard ПриватБанк мгновенные переводы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 