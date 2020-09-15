Доля заграничных переводов через Приват24 выросла до 48% – ПриватБанк

Почти каждый второй клиент АО КБ "ПриватБанк" получает заграничные переводы через интернет-банк Приват24, сообщает пресс-служба банка.

Доля заграничных переводов, которые проводят через мобильный банк, выросла до 48% за январь-август 2020 года. В августе 2019 года таких переводов было 35%.

В ПриватБанке отметили, что за последний год количество переводов, которые украинцы получают наличными в кассе банка, упало на 13% – с 37% до 24%.

С начала 2020 года международные переводы через ПриватБанк получили 1,3 млн украинцев. Это на 14% больше, чем в 2019 году.

По данным банка, его клиенты проводят 76% международных переводов через интернетбанк, терминалы самообслуживания и банкоматы.

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По данным НБУ, денежные переводы заробитчан в Украину сокращаются. Объем денежных переводов Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн).

По данным НБУ, денежные переводы заробитчан в Украину сокращаются. Объем денежных переводов Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн). По данным ПриватБанка, приложением Приват24 активно пользуются 10 млн украинцев. За 2019 год мобильный банк получил 1 млн новых клиентов.

По данным НБУ, ПриватБанк – самый прибыльный банк в Украине Чистый процентный доход ПриватБанка за семь месяцев 2020 года составил 12,35 млрд грн, а торговый результат – 11,6 млрд грн.

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Александр Мясищев

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