UA

Переводы заробитчан упали на 13,5% – НБУ

01.09.2020, 18:00
Переводы заробитчан упали на 13,5% – НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, по итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% – до $6,29 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($6,64 млрд).

В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину. 

За семь месяцев через банки в Украину перевели $2,57 млрд (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%) и через международные платежные системы – $1,45 млрд (23%).

Читайте также: Рада одобрила законопроект о заробитчанах

  • По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже – $12 млрд.
  • Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия 2020 года составила $5,3 млрд.Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
переводы заробитчан денежные переводы НБУ трудовые мигранты деньги

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Партнерский проектДругий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають
 