Переводы заробитчан упали на 13,5% – НБУ
Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, по итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% – до $6,29 млрд против аналогичного прошлогоднего периода ($6,64 млрд).
В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.
За семь месяцев через банки в Украину перевели $2,57 млрд (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы – $2,27 млрд (36,1%) и через международные платежные системы – $1,45 млрд (23%).
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- По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже – $12 млрд.
- Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия 2020 года составила $5,3 млрд.Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года.
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