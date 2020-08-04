Объем денежных переводов в Украину возвращается на докарантинный уровень
04.08.2020, 15:40
Фото: depositphotos.com
Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года, сообщает Национальный банк Украины.
По данным НБУ, объем денежных переводов растет второй месяц кряду, после резкого падения на $131 млн в апреле (до $794 млн).
По итогам мая в Украину поступило $805 млн, в июне - $856 млн.
Нацбанк учитывает в статистике денежных переводов как официальные каналы переводов – банки и международные платежные системы, - так и неформальные.
С начала года по неформальным каналам в Украину было переведено $1,8 млрд.
- В мае НБУ прогнозировал, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала.
- По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже - $12 млрд.
- В конце мая Новая почта запустила услугу международных денежных переводов.
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