Объем денежных переводов в Украину возвращается на докарантинный уровень

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия составил $5,3 млрд. Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года, сообщает Национальный банк Украины.

По данным НБУ, объем денежных переводов растет второй месяц кряду, после резкого падения на $131 млн в апреле (до $794 млн).

По итогам мая в Украину поступило $805 млн, в июне - $856 млн.

Нацбанк учитывает в статистике денежных переводов как официальные каналы переводов – банки и международные платежные системы, - так и неформальные.

С начала года по неформальным каналам в Украину было переведено $1,8 млрд.

В мае НБУ прогнозировал , что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала.

По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд . По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже - $12 млрд

В конце мая Новая почта запустила услугу международных денежных переводов.

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Роман Брыль

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