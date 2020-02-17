НБУ назвал ТОП-5 стран по денежным переводам в Украину

В 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) в Украину из-за границы составил почти $12 млрд, за ее пределы - почти $0,6 млрд в эквиваленте.

По данным Национального банка Украины, из этих денег через системы перевода средств в Украину поступило почти $2,3 млрд (почти пятая часть всех частных переводов); из Украины - почти $0,4 млрд в эквиваленте.

По переводам в Украину лидируют поступления из США - 18%, Израиля - 14%, Италии - 9%, России - 7%, Польши - 7%. Доля переводов из других 219 стран составляет 45%.

Из Украины деньги переводили в основном в Россию - 31%, Грузию - 11%, Азербайджан - 6%, Китай - 5%, Узбекистан - 5%; в другие 195 стран - 42%.

В НБУ отмечают, что внутригосударственные переводы в 2019 году через системы перевода составили 197,93 млрд грн или $7,68 млрд в эквиваленте, что на 38,6% больше по сравнению с 2018 годом. В Нацбанке уточняют, что тенденция продолжается уже не первый год: в 2017 рост был на 21,4%, в 2018 - на 24,3%.

В 2019 году средняя сумма перевода в пределах Украины была 314 грн (в 2018 - 241 грн). Чаще всего деньги переводили в Киев.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств - резидентов США: 93% - в Украине и 96% - из Украины.

Справка. В 2019 году в Украине предоставляли услуги 37 систем перевода средств, 30 из которых созданы резидентами и семь - нерезидентами (четыре системы из США, по одной - из Грузии, Канады, Азербайджана).

Лидерами среди внутригосударственных переводов были системы NovaPay, которая до 29 января называлась FORPOST (ООО "Пост Финанс"), Почтовый перевод (ПАО "Укрпочта") Финансовый мир (ООО "Украинская платежная система").