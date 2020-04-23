Заробитчане перевели в Украину рекордные $16 млрд - Всемирный банк

Работающие за границей украинцы перевели в страну в 2019 году рекордные $15,8 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка.

Эта сумма составляет 10,5% украинского ВВП.

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Около двух третей от переводов в Украину совершено из Польши ($10,7 млрд), затем следуют Чехия, Россия, США и Великобритания.

Украина остается крупнейшим получателем переводов в Европе, отмечает Всемирный банк.

По оценкам финансовой организации, в 2020 году денежные переводы сократятся примерно на 28% из-за воздействия глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.

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Согласно данным Нацбанка Украины, в 2019 году заробитчане перевели в Украину $12 млрд, при этом большая часть из них поступила из США (18%), а из Польши только 7%.

В 2020 году в НБУ ожидают снижения переводов заробитчан из-за коронавируса на $2-3 млрд.