Заробитчане перевели в Украину рекордные $16 млрд - Всемирный банк

Работающие за границей украинцы перевели в страну в 2019 году рекордные $15,8 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка.
Эта сумма составляет 10,5% украинского ВВП.
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Около двух третей от переводов в Украину совершено из Польши ($10,7 млрд), затем следуют Чехия, Россия, США и Великобритания.
Украина остается крупнейшим получателем переводов в Европе, отмечает Всемирный банк.
По оценкам финансовой организации, в 2020 году денежные переводы сократятся примерно на 28% из-за воздействия глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть.
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