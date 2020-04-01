Переводы заробитчан сократятся из-за коронавируса. НБУ обновил прогноз

Поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд с $12 млрд по итогам 2019 года. Об этом во время онлайн-встречи с членами Европейской бизнес ассоциации заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы не ожидаем большого влияния на платежный баланс с этой стороны. По нашей оценке, снижение поступлений от заробитчан будет полностью компенсировано сокращением спроса на валюту со стороны украинцев, которые отказались от заграничных поездок. В прошлом году путешествия генерировали порядка $8 млрд дополнительного спроса", - сказал замгавы НБУ.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: Заробитчане - доноры для экономики Украины. Их вклад в два раза больше $12 млрд