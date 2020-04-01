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Переводы заробитчан сократятся из-за коронавируса. НБУ обновил прогноз

Переводы заробитчан сократятся из-за коронавируса. НБУ обновил прогноз
01.04.2020, 12:44

Нацбанк не ожидает большого влияния на платежный баланс от сокращения переводов украинцев за границей

Поступления валюты в Украину от граждан, работающих за рубежом, сократятся в 2020 году на $2-3 млрд с $12 млрд по итогам 2019 года. Об этом во время онлайн-встречи с членами Европейской бизнес ассоциации заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент LIGA.net.

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"Мы не ожидаем большого влияния на платежный баланс с этой стороны. По нашей оценке, снижение поступлений от заробитчан будет полностью компенсировано сокращением спроса на валюту со стороны украинцев, которые отказались от заграничных поездок. В прошлом году путешествия генерировали порядка $8 млрд дополнительного спроса", - сказал замгавы НБУ.

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  • 16 марта Сологуб заявлял, что объем банковских переводов в Украину трудовыми мигрантами может снизиться на $0,5-1 млрд в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
  • По данным НБУ, в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили в Украину $12 млрд, что значительно повлияло на укрепление гривни в минувшем году. По переводам в Украину лидируют поступления из США - 18%, Израиля - 14%, Италии - 9%, России - 7%, Польши - 7%.

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Юрий Тарасовский, Сергей Шевчук
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НБУ заробитчане денежные переводы коронавирус
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