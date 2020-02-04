За год трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд

По итогам 2019 года, трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд. Об этом на запрос hromadske сообщили в пресс-службе НБУ.

"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отмечают, что такие объемы позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. В частности, в декабре курс доллара опустился до 23,2 грн, т.е. на 5 грн меньше по сравнению с январем прошлого года.

При этом, начавшуюся в 2020 году девальвацию гривни, в НБУ объясняют спросом на валюту у импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.