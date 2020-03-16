Коронавирус. В Нацбанке ожидают сокращения переводов заробитчан

Объем банковских переводов в Украину трудовыми мигрантами может снизиться на $0,5-1 млрд в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба регулятора.
В то же время, по словам Сологуба, снизится отток валюты из Украины на сумму около $1,5 млрд, так как из-за вируса украинцы будут путешествовать меньше.
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В Нацбанке добавили, что в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили в Украину $12 млрд, что значительно повлияло на укрепление гривни в минувшем году.
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