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Зеленский: Метро надо закрыть, церкви и автобусы - ограничить: видео

Коронавирус. В Нацбанке ожидают сокращения переводов заробитчан

Коронавирус. В Нацбанке ожидают сокращения переводов заробитчан
16.03.2020, 16:28

В НБУ ожидают, что объем переводов заробитчан снизится, но также снизится отток валюты из-за сокращения туризма

Объем банковских переводов в Украину трудовыми мигрантами может снизиться на $0,5-1 млрд в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба регулятора.

В то же время, по словам Сологуба, снизится отток валюты из Украины на сумму около $1,5 млрд, так как из-за вируса украинцы будут путешествовать меньше.

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В Нацбанке добавили, что в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили в Украину $12 млрд, что значительно повлияло на укрепление гривни в минувшем году.

  • По переводам в Украину лидируют поступления из США - 18%, Израиля - 14%, Италии - 9%, России - 7%, Польши - 7%.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, до этого времени вернуться домой. Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

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Кучук Марина
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заробитчане денежные переводы курс гривни коронавирус
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