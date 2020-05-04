Минус 20%. НБУ ухудшил прогноз по переводам заробитчан

Денежные переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала. Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете Национального банка (НБУ).

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По прогнозам Нацбанка, объем денежных переводов во втором квартале сократится на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе за счет потери работы и структурных изменений на 39%, сокращения количества мигрантов - на 14%, уровня зарплат - на 8%.

В третьем квартале прогнозируется сокращение уровня денежных переводов до 13%, в том числе из-за потери работы и структурных изменений до 7%, из-за сокращения количества мигрантов – до 3%, заработной платы – до 3%.

В четвертом квартале, как ожидают в НБУ, переводы мигрантов вырастут на 4% за счет увеличения количества рабочих мест.

Регулятор отмечает, что объем переводов трудовых мигрантов будет зависеть от масштабов снижения экономической активности в других странах, которое будет неравномерным по видам деятельности. Наиболее пострадают доходы трудовых мигрантов, работающих в гостиничном и ресторанном бизнесе, учреждениях культуры и искусства, образования, считают в НБУ.

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По данным Всемирного банка, заробитчане перевели в Украину в 2019 году рекордные $15,8 млрд. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже - $12 млрд.

На прошлой неделе украинское правительство обвинили в блокировании выезда заробитчан на сезонные работы за границу. Подробнее об этом читайте здесь.

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