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Минус 20%. НБУ ухудшил прогноз по переводам заробитчан

Минус 20%. НБУ ухудшил прогноз по переводам заробитчан
04.05.2020, 14:49

В Нацбанке прогнозируют, что денежные переводы украинских рабочих из-за границы сократятся на 20% - до $10 млрд

Денежные переводы трудовых мигрантов в Украину в 2020 году сократятся на $2,5 млрд (20%), до $10 млрд при условии снятия большинства карантинных ограничений до конца второго квартала. Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете Национального банка (НБУ).

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По прогнозам Нацбанка, объем денежных переводов во втором квартале сократится на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в том числе за счет потери работы и структурных изменений на 39%, сокращения количества мигрантов - на 14%, уровня зарплат - на 8%.

В третьем квартале прогнозируется сокращение уровня денежных переводов до 13%, в том числе из-за потери работы и структурных изменений до 7%, из-за сокращения количества мигрантов – до 3%, заработной платы – до 3%.

В четвертом квартале, как ожидают в НБУ, переводы мигрантов вырастут на 4% за счет увеличения количества рабочих мест.

Регулятор отмечает, что объем переводов трудовых мигрантов будет зависеть от масштабов снижения экономической активности в других странах, которое будет неравномерным по видам деятельности. Наиболее пострадают доходы трудовых мигрантов, работающих в гостиничном и ресторанном бизнесе, учреждениях культуры и искусства, образования, считают в НБУ.

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Марина Кучук
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НБУ заробитчане трудовые мигранты переводы заробитчан
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