ПриватБанк вышел в прибыль, Укрэксимбанк – в минусе. Отчет НБУ

В июле 2020 года прибыль АО КБ "ПриватБанк" составила 2,2 млрд грн по сравнению с убытком в 5,6 млрд грн в июне. За январь-июль госбанк заработал 16,2 млрд грн, что на 23,2% меньше аналогичного периода 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины по итогам работы банковской системы за январь-июль 2020 года.

По данным НБУ, ПриватБанк за отчетный период остается самым прибыльным банком в Украине. Чистый процентный доход ПриватБанка за семь месяцев этого года составил 12,35 млрд грн, а торговый результат – 11,6 млрд грн.

Ощадбанк занял второе место среди самых прибыльных банков, заработав за отчетный период 4,3 млрд грн, торговый результат банка составил 4,1 млрд грн.

Львиную долю прибыли госбанки получили благодаря торговому результату, основная составляющая которого – переоценка ОВГЗ-портфеля из-за ослабления курса гривни.

Среди самых прибыльных банков:

Райффайзен Банк Аваль (2,46 млрд грн);

ПУМБ (1,5 млрд грн);

ОТП Банк (909 млн грн);

Ситибанк (828 млн грн);

Укрсиббанк (785 млн грн).

Самые большие убытки отмечены у Укрэксимбанка – он потерял 2,24 млрд грн. В списке также:

Основная причина убытков – отчисления в резерв под кредитный портфель и негативный торговый результат.

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В июне НБУ призывал банки увеличить резервы из-за ухудшения экономической ситуации.

В первом квартале 2020 года украинские банки получили рекордную прибыль . Они заработали почти 16 млрд грн – это на 23,8% больше, чем в первом квартале 2019 года.

получили 23,8 млрд грн чистой прибыли – это на 23% меньше, чем в январе-июне прошлого года. За первое полугодие 2020 года НБУ зафиксировал падение прибыли банков . Тогда они

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Александр Мясищев

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