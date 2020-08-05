Прибыль падает, активы растут. Как карантин повлиял на банки

Во втором квартале пандемия коронавируса и связанный с ней карантин осложнили работу банков. Об этом говорится в обзоре банковского сектора за второй квартал, подготовленном НБУ.

Общие тенденции

Карантинные меры привели к сокращению кредитного портфеля банков и снижению прибыльности. При этом, в отличие от предыдущих кризисов, наблюдался прирост объема депозитов населения и бизнеса.

Уменьшение кредитных портфелей банков из-за снижения спроса на кредиты наблюдалось как в корпоративном сегменте, так и в розничном.

Прибыльность банков уменьшилась из-за более существенных отчислений в резервы.

Ставки по гривневым депозитам снизились, поскольку НБУ дважды за квартал снижал учетную ставку, а оттока депозитов из банковской системы не наблюдалось.

Активы банков

Чистые активы банков выросли во втором квартале на 1,6%. Это произошло за счет увеличения доли гособлигаций (ОВГЗ) в активах финучреждений (она выросла на 4,9 процентных пункта – до 29,8%). При этом доля кредитов в активах банков уменьшилась на 3,1 п.п. - до 34,6%.

Портфель кредитов юрлицам во втором квартале уменьшился на 6,3% в национальной валюте и на 3,6% в иностранных валютах (в долларовом эквиваленте).

Портфель кредитов физлицам уменьшился за второй квартал на 5%. Сокращение этого показателя зафиксировано впервые с начала 2017 года.

"Ключевым фактором такого сокращения было формирование банками резервов при одновременном сокращении спроса на кредиты вследствие ухудшения потребительских настроений", - отмечают в НБУ.

В частности, во втором квартале уменьшились объемы кредитования физлиц на покупку бытовой техники и автомобилей.

Обязательства банков (пассивы)

За второй квартал обязательства банков увеличились на 2,5%. Существенно выросли объемы средств клиентов (к концу квартала их доля в обязательствах составила 85,4%).

Доля обязательств банков перед НБУ выросла за второй квартал на 0,1 п.п. до 0,7% от общего объема обязательств. Это произошло за счет привлечения в апреле госбанками рефинансирования НБУ.

Объем гривневых средств юрлиц в банках увеличился на 9%, а валютных средств - на 1%.

Объем гривневых вкладов физлиц за второй квартал увеличился на 10,9%, а валютных средств – уменьшился на 2,4%.

Динамика ставок

Во втором квартале НБУ дважды снижал учетную ставку (в итоге она достигла уровня 6% годовых).

Это способствовало снижению ставок по депозитам юрлиц и физлиц, а также ставок по кредитам.

Ставки по 12-месячным гривневым депозитам физлиц за квартал в среднем снизились на 2,3 п.п. до 9,6% годовых.

Ставки по 12-месячным гривневым депозитам юрлиц снизились в среднем до 5,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам юрлицам во втором квартале снизились на 3,3 п.п. до 10,6% годовых, а по гривневым кредитам физлицам - до 32,8% годовых.

Прибыль банков

Прибыль банковского сектора за второй квартал уменьшилась более чем вдвое как в квартальном, так и в годовом исчислении (до 7,7 млрд грн).

Главным фактором снижения прибыли были отчисления в резервы. Во втором квартале они выросли в 2,8 раза по сравнению с первым кварталом (до 13,1 млрд грн).

Количество убыточных банков выросло с 6 по итогам 2019 года (и 14 банков в первом квартале 2020 года) до 23 во втором квартале 2020-го.

Перспективы и риски

НБУ считает главным вызовом для прибыльной деятельности банков потери финучреждений от ухудшения качества кредитных портфелей (из-за невысокого качества кредитных портфелей банки вынуждены все больше средств отчислять в резервы, в результате снижается их прибыльность).

Чтобы способствовать реструктуризации обязательств должников, пострадавших из-за коронакризиса, НБУ продлил до конца ноября действие упрощенных правил оценки банками кредитных рисков.

"НБУ и в дальнейшем будет создавать условия для того, чтобы банки и их заемщики смогли комфортно пройти кризис", - подчеркивает регулятор.

В июне НБУ сообщил о влиянии карантина на динамику депозитов и кредитов.

В начале августа стало известно о том, что в июле украинцы стали продавать валюты больше, чем до карантина.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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