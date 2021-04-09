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ПриватБанк запустил Swift-переводы через смартфон

09.04.2021, 12:44
ПриватБанк запустил Swift-переводы через смартфон - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк первым на украинском рынке запустил услугу отправки иностранных Swift-переводов через смартфон. Такая возможность доступна клиентам в обновленной версии мобильного банка Приват24 для iOs и Android, сообщает пресс-служба банка.

Отправить деньги можно в любой из более 120 мировых валют по полной и сокращенной форме. Для отправки SWIFT-перевода можно воспользоваться как счетом в валюте, так и гривневым счетом.

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Также в Приват24 реализована возможность добавления реквизитов и подтверждающих документов для перевода.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира. Основные преимущества: средства зачисляются в течение расчетного дня и не позднее дня получения отчета банка-корреспондента; более низкие тарифы по сравнению с другими системами денежных переводов.
  • По данным НБУ, сумма денежных переводов частных лиц в Украину за 2020 год составила $12,1 млрд, что на $200 млн больше, чем за предыдущий год.

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Юрий Тарасовский
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ПриватБанк денежные переводы SWIFT
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