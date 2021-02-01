Денежные переводы частных лиц в Украину превысили $12 млрд в 2020 году
Сумма денежных переводов частных лиц в Украину за 2020 год составила $12,1 млрд, что на $200 млн больше, чем за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
В декабре прошлого года в Украину поступило $1,1 млрд частных переводов, что является самым высоким месячным показателем 2020 года.
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НБУ учитывает в статистике переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину. По неофициальным каналам в 2020 году Украину поступило $4,7 млрд, что на $1,1 млрд меньше, чем за предыдущий год.
По уточненным данным Национального банка, в 2019 году сумма денежных переводов в Украину составила $11,9 млрд, в 2018 году – $11,1 млрд.
- В сентябре 2020 года работающие за границей украинцы перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года – $ 1,04 млрд.
- 10 ноября НБУ опубликовал данные, согласно которым наибольшая сумма денежных переводов из Украины в январе-сентябре 2020 года была оправлена в Россию.
- За январь-ноябрь 2020 года частные лица перевели в Украину $11,026 млрд, в то время, как за 11 месяцев 2019 года сумма переводов составила $10,83 млрд.
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