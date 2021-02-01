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Денежные переводы частных лиц в Украину превысили $12 млрд в 2020 году

01.02.2021, 13:30
Денежные переводы частных лиц в Украину превысили $12 млрд в 2020 году - Фото
Фото: depositphotos.com

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину за 2020 год составила $12,1 млрд, что на $200 млн больше, чем за предыдущий год. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. 

В декабре прошлого года в Украину поступило $1,1 млрд частных переводов, что является самым высоким месячным показателем 2020 года.

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НБУ учитывает в статистике переводов как официальные, так и неофициальные каналы частных переводов в Украину. По неофициальным каналам в 2020 году Украину поступило $4,7 млрд, что на $1,1 млрд меньше, чем за предыдущий год.

По уточненным данным Национального банка, в 2019 году сумма денежных переводов в Украину составила $11,9 млрд, в 2018 году – $11,1 млрд.

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Роман Брыль
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